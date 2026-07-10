НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Батрак о претендентах на Кубок Гагарина: «На Востоке это «Авангард». Если на Западе выбирать, не отталкиваясь от трансферов, то «Локомотив». А так ЦСКА нужно назвать фаворитом»

Комментатор Артем Батрак назвал претендентов на Кубок Гагарина -2027 по итогам летней селекции. – Назвали бы сейчас двух претендентов на Кубок Гагарина по итогам летней селекции? – На Востоке это « Авангард ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии