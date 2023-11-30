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Apple и Google удалили приложения нескольких российских банков

Apple и Google удалили приложения нескольких российских банков

Американские компании Apple и Google удалили из своих магазинов приложений, App Store и Google Play, ряд приложений нескольких банков России, которые до этого попали под санкции со стороны Соединенных Штатов.

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