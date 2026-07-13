Подмосковный колледж «Энергия» продолжает набор абитуриентов на две специальности

Колледж «Энергия» в Московской области продолжает набор абитуриентов на две специальности: «Информационные системы и программирование» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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