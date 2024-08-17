Зеленский готов стать ядерным террористом: ВСУ задумали провокацию с "грязными" бомбами

ЗАЭС может стать объектом провокации Киева c cайта Министерства обороны РФ. Украина дошла до ручки.
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