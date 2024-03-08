Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину. На животрепещущий вопрос в свете последних заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости поддержать Киев живой европейской силой, его коллега из Штатов ответил в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».