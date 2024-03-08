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Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину. На животрепещущий вопрос в свете последних заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости поддержать Киев живой европейской силой, его коллега из Штатов ответил в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

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