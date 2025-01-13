❓ Вопрос дня: Вы будете отмечать «старый» Новый год? 🎄 Сегодня, в ночь с 13 на 14 января можно отметить праздник еще раз, если вы вдруг не успели наесться вдоволь мандаринов и салатов.
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❓ Вопрос дня: Вы будете отмечать «старый» Новый год? 🎄 Сегодня, в ночь с 13 на 14 января можно отметить праздник еще раз, если вы вдруг не успели наесться вдоволь мандаринов и салатов.