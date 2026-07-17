Руслан Кухарук о госпрограмме Архитекторы.рф: «Формируют облик наших городов и районов»

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Сургут вновь на архитектурной карте России. Губернатор Югры вошел в число приглашенных экспертов крупнейшей образовательной инициативы страны – федерального проекта «Архитекторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии