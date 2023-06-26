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Рита Ора надела корсет и самую короткую юбку, которую ты только можешь себе представить

Рита Ора надела корсет и самую короткую юбку, которую ты только можешь себе представить

Рита Ора постоянно экспериментирует со своим стилем и удивляет поклонников смелыми решениями. Певица продемонстрировала в запрещенной соцсети очередной эффектный аутфит, который сможет повторить далеко не каждая девушка.

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