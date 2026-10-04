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Мирра Андреева: «Мне немного сложнее играть в конце сезона, потому что я нахожусь всего в трех часа полета от родного города»

Мирра Андреева рассказала, почему ей сложнее играть во время азиатской серии турниров. Уроженка Красноярска вышла в четвертый круг тысячника в Пекине, обыграв Полину Кудерметову (6:4, 6:1).

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