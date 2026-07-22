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Панарин о самой глупой покупке: «Квартира на Манхэттене, онлайн. Подумал: «Нормальная хата», и бабах! Сейчас сильно ниже рынка, просто стоит, сдавать ее нельзя – конкретно встрял»

Форвард « Лос-Анджелеса »  Артемий Панарин рассказал о самой необдуманной покупке в жизни. – Какая была твоя первая покупка, когда ты заработал деньги? – Ну, наверное, это был автомобиль – Infiniti G25.

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