Онищенко призвал ждать итогов анализа нового вируса, вызывающего кашель с кровью

По словам академика РАН, никакой новой инфекции может и не быть Данные о предполагаемом новом вирусе, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, следует внимательно проанализировать и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования.
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