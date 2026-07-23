Контакты Москвы и Вашингтона по Украине не вселяют оптимизма - Песков Контакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по пе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Контакты Москвы и Вашингтона по Украине не вселяют оптимизма - Песков Контакты России и США продолжаются, но никакого «излишнего оптимизма» по пе.
Свежие комментарии