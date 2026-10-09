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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о теориях заговора: «У этих людей нет мозгов. Они правда думают, у меня есть кнопка «Сломать двигатель Расселлу»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что его возмущают и поражают теории заговора среди болельщиков, которые считают, что в немецкой команде на самом деле отдают предпочтение одному из гонщиков.

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