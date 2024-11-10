ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Успешным уничтожением беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в небе над Белгородской областью завершилось отражение средствами ПВО украинской атаки российских объектов, 10 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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