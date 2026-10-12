Происшествия
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Происшествия

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Петербургские оперативники задержали подозреваемых в хищении денежных средств, выделенных финансовым учреждением в рамках программы льготного ипотечного кредитования

Сотрудники уголовного розыска петербургского главка пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделенных финансовым учреждением в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

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