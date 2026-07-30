Новосибирский Роспотребнадзор назвал причину болезни детей в лагере "Чкаловец"

Лабораторные исследования выявили энтеровирусную инфекцию у ребят, попавших в больницу.Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области завершило эпидемиологическое расследование вспышки заболеваемости в детском лагере "Чкаловец" и подтвердило, что заболевшие дети подхватили энтеровирусную инфекцию.
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