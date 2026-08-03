Зеленский подтвердил назначение Умерова главой Службы внешней разведки Украины

Рустему Умерову дали новую должность, чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, заявил в понедельник, 3 августа 2026 года, украинский лидер Владимир Зеленский.
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