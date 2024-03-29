Кто последний в первый класс: в Краснодаре у школ выстроились огромные очереди из родителей будущих школьников

Кто последний в первый класс: в Краснодаре у школ выстроились огромные очереди из родителей будущих школьниковКраснодарские родители будущих первоклассников устроили совершенно ошеломляющий ажиотаж вокруг записи детей в школу на новый учебный год.
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