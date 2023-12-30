НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Роман Ротенберг: «Нужно было идти на урок сольфеджио, а хотелось с пацанами бегать с клюшками или мяч пинать. Песни из «Слово пацана» я знал наизусть – «Ласковый май», Пугачева»

– Какая у вас любимая музыка? – Вообще я в детстве ходил в музыкальную школу. Меня мама заставляла. Я занимался классической гитарой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх