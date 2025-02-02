Глава Тульской области напомнил жителям о важной дате в истории нашей страны

Глава Тульской области Дмитрий Миляев напомнил жителям региона о важной дате в истории нашей страны. Сегодня, 2 февраля, 1943 года в России отмечается День воинской славы — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.