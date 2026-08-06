«Зерно не продаётся. Убытки растут»: аграрии Украины в ужасе от блокады портов Одессы

Из-за фактической блокировки южных портов украинские аграрии несут колоссальные убытки. Об этом в сюжете украинского канала «Эспресо» заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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