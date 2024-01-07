В Челябинске арестовали 16-летнего подростка за попытку поджечь бомбардировщик на авиабазе

Уроженца Дагестана обвиняют в покушении на диверсиюТракторозаводский районный суд Челябинска арестовал до 5 марта 16-летнего подростка, обвиняемого в попытке поджечь бомбардировщик на аэродроме Шагол, сообщает «74.
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