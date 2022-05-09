РОССИЯ И ТРАМП В ОДНОМ ПРИЦЕЛЕ: В США СОЗДАНА КАРАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТИПА ГЕСТАПО

ФОТО: GREAT PICS - BEN HEINE/ SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Когда внимание всего мира приковано к Украине, в США произошло знаковое событие, истинное значение которого западные мейнстримные СМИ предпочли не заметить, за единичными исключениями.
ФОТО: GREAT PICS - BEN HEINE/ SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Когда внимание всего мира приковано к Украине, в США произошло знаковое событие, истинное значение которого западные мейнстримные СМИ предпочли не заметить, за единичными исключениями.
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