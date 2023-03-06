Военное обозрение

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Из обращения Зеленского: «Каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание»

Из обращения Зеленского: «Каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание»

С очередным вечерним обращением «к нации» выступил Владимир Зеленский. В ходе этого обращения традиционно для главы киевского режима многократно звучали слова «российская агрессия», «вторжение» и т.

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