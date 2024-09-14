В Австрии рассмотрят петицию о невступлении республики в НАТО

Участники пленарного заседания Национального совета (нижняя палата парламента Австрии) заслушают петицию, инициаторы которой предлагают зафиксировать в конституции положение, запрещающее стране вступать в Альянс, сообщила пресс-служба австрийского парламента.
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