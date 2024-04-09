Жители и гости Читы ознакомились с экспозициями уникального агитационного поезда Минобороны России «Сила в Правде»

Экспозиция поезда включала в себя тематические вагоны, посвященные военной истории России, видам и родам Вооруженных Сил России, а также три платформы с образцами современной военной техники ВС РФ и трофейного вооружения ВСУ.
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