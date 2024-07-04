Аршавин о слезах Роналду: для меня он выглядит как девчонка

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что слезы нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 никак не влияют на его имидж, однако отметил, что не поддерживает игрока в таком проявлении эмоций.