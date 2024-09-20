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Вояджер-1 впервые за десятилетия включил двигатель: аппарат находится в 24 млрд километрах от Земли

Вояджер-1 впервые за десятилетия включил двигатель: аппарат находится в 24 млрд километрах от Земли

Запущенный в 1977 году аппарат Вояджер-1 впервые за десятилетия запустил двигатели. Они не использовались долгое время, ведь крошечный космический зонд сейчас находится за 24 миллиарда километров от нашей планеты — и все же, аппарат сумел выйти на связь.

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Комментарии
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А Кудасов
А что, после полёта американцев на Луну такое вполне возможно.
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16 час.
Владимир Алтайцев
А.........  ну  да, ну  да.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Сколько там надо времени чтоб передать на эту банку сигнал и получить ответку и какой мощности должен быть этот сигнальчик? Люблю фантастку почитать но не настолько тупую............
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14 час.

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