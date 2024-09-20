Вояджер-1 впервые за десятилетия включил двигатель: аппарат находится в 24 млрд километрах от Земли

Запущенный в 1977 году аппарат Вояджер-1 впервые за десятилетия запустил двигатели. Они не использовались долгое время, ведь крошечный космический зонд сейчас находится за 24 миллиарда километров от нашей планеты — и все же, аппарат сумел выйти на связь.