Два года конфликта в Украине закалили Россию, а Запад измотали

После начала войны в Украине Запад проявил беспрецедентную сплочённость. Но после двух лет боевых действий становится ясно: победа западным странам отнюдь не гарантирована, а у Владимира Путина теперь есть шанс разрушить их солидарность, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.