Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Tesla Cybertruck: реальный отзыв владельца

Tesla Cybertruck: реальный отзыв владельца

Страшно далек от россиян электрический внедорожник Tesla Cybertruck, но узнать, что он в действительности представляет все равно интересно будет многим, ведь это одна из самых ожидаемых автоновинок в мировом зачете с 2019 года.

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