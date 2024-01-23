Tesla Cybertruck: реальный отзыв владельца

Страшно далек от россиян электрический внедорожник Tesla Cybertruck, но узнать, что он в действительности представляет все равно интересно будет многим, ведь это одна из самых ожидаемых автоновинок в мировом зачете с 2019 года.
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