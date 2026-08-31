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Царьград

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ВТБ выдал 39 млрд рублей на развитие туризма за полгода 2026

ВТБ выдал 39 млрд рублей на развитие туризма за полгода 2026

В первой половине 2026 года ВТБ выдал 39 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры, превысив прошлогодние показатели.

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