Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гусаров Игорь
    Пусть живёт там где живёт.Певица Зарубина о...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Тджик баул ишак кишлак вместе со своими шлюхами стариками и ввблядками. В России вас больше никто содержать не будет....Около тысячи граж...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Я думаю что если все таки пугАлкин и вернеться то только для суда над ним. Бабка алка старая ее никто не тронет. А пу...Певица Зарубина о...

Адам Кадыров стал куратором университета спецназа

Адам Кадыров стал куратором университета спецназа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своего шестнадцатилетнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий
Да вручите уже этому пацану орден галактического Млечного пути, повесте на грудь медаль Солнца. Только отойдите подальше, а то его разорвёт от собственного величия и брызги разлетятся во все стороны. А по большому счёту это идёвка над Путиным.
Ответить
14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
У кадырова совсем крышу снесло. Сынок то журавля избил потом папка медальки ему прицепил теперь главным спецнащом сделал. Ждем когда звание генералисимуса присвоят адамке.
Ответить
14 час.
Sergey
султанат... и его будни!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх