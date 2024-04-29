Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своего шестнадцатилетнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.
Адам Кадыров стал куратором университета спецназа
Комментарии
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Анатолий
Да вручите уже этому пацану орден галактического Млечного пути, повесте на грудь медаль Солнца. Только отойдите подальше, а то его разорвёт от собственного величия и брызги разлетятся во все стороны. А по большому счёту это идёвка над Путиным.
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
У кадырова совсем крышу снесло. Сынок то журавля избил потом папка медальки ему прицепил теперь главным спецнащом сделал. Ждем когда звание генералисимуса присвоят адамке.
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14 час.
Sergey
султанат... и его будни!
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13 час.
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