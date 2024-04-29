Адам Кадыров стал куратором университета спецназа

Анатолий

Да вручите уже этому пацану орден галактического Млечного пути, повесте на грудь медаль Солнца. Только отойдите подальше, а то его разорвёт от собственного величия и брызги разлетятся во все стороны. А по большому счёту это идёвка над Путиным.