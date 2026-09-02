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Педиатр Морозова: всплеск ОРВИ у школьников возможен через 7 — 10 дней учёбы

Педиатр Морозова: всплеск ОРВИ у школьников возможен через 7 — 10 дней учёбы

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, почему заболеваемость школьников может заметно вырасти на 7 — 10-й день после начала занятий.

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