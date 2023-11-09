Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно

Caltar И как чего-то можно закрыть,если границы как таковой не существует? Чуть ди не каждыё второй,третий,совершивший преступление в стране нелегал,а не которые не единожды и все разговоры о пожизненном запрете на въезд в Россию-пустой трёп!

Tania Еременко Этот куйвашев и тут преуспел. Строит для таджикров мед.центр. Сделал бы из Ельцин центра и ничего строить не надо. И тут подсуетился...