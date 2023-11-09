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Несекретные материалы

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Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно

Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно

Юрий Кот Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами: «Необходимо удалять с территории страны лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, а их правовой статус аннулировать — без возможности оспорить это решение».

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Комментарии
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Caltar
И как чего-то можно закрыть,если границы как таковой не существует? Чуть ди не каждыё второй,третий,совершивший преступление в стране нелегал,а не которые не единожды и все разговоры о пожизненном запрете на въезд в Россию-пустой трёп!
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1 д.
Tania Еременко
Этот куйвашев и тут преуспел. Строит для таджикров мед.центр. Сделал бы из Ельцин центра и ничего строить не надо.  И тут подсуетился...
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1 д.
Владимир Байков
Кроме бла,бла,пока ничего. А не проще ли просто не пускать всю эту мразь на территорию России.
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1 д.

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