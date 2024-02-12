Al Mayadeen: число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, количество погибших в результате мощного удара со стороны Армии обороны Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом увеличилось до 100 человек, а число раненых превысило 230.
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