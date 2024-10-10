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СМИ: Алла Пугачева вывозит из своего замка в Подмосковье антиквариат на $20 млн

СМИ: Алла Пугачева вывозит из своего замка в Подмосковье антиквариат на $20 млн

По некоторым данным, примадонна пыталась перевезти за границу антиквариат на 20 млн долларов. Известная певица Алла Пугачева начала постепенно вывозить антиквариат из своего замка в деревне Грязь в Подмосковье.

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