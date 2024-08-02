В Госдуме предлагают обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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