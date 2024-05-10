В Забайкалье полицейские и общественники встретились с обучающимися в суворовском училище

В актовом зале Читинского суворовского военного училища МВД России член Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю Дмитрий Михайлов (Иеромонах Александр) рассказал учащимся первого курса о важности знания своих корней, сохранении национальной культуры, уважения к истории и культуре всех народов и конфессий.
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