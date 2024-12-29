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Зурабишвили назвала сроки ухода из резиденции

Зурабишвили назвала сроки ухода из резиденции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывалась покидать свою резиденцию после последних выборов главы государства и истечения срока ее полномочий 29 декабря, заявила, что самостоятельно покинет дворец после инаугурации избранного главы страны Михаила Кавелашвили.

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