Зурабишвили назвала сроки ухода из резиденции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывалась покидать свою резиденцию после последних выборов главы государства и истечения срока ее полномочий 29 декабря, заявила, что самостоятельно покинет дворец после инаугурации избранного главы страны Михаила Кавелашвили.