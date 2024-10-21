В Челябинске на два часа изменят трассу движения двух трамвайных маршрутов

Трамваи №15 и №22 в Челябинске временно изменят трассу движения 21 октября. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», причиной корректировки маршрутов стала асфальтировка узла трамвайной линии «Теплотехнический институт».
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