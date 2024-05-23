В рубрику #НАКИПЕЛО Какие то нелюди 😡😡😡оставили котят в коробке возле магазина "Смуглянка" на Заречной! Если есть неравнодушные люди ,то заберите пожалуйста 🙏🙏🙏.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Какие то нелюди 😡😡😡оставили котят в коробке возле магазина "Смуглянка" на Заречной! Если есть неравнодушные люди ,то заберите пожалуйста 🙏🙏🙏.