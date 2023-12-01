Интервью с основателем Музея АРТ4 Игорем Маркиным и куратором ТУПИК 2023 Лизой Бобковой

В Музее АРТ4 во второй раз пройдет ярмарка совриска ТУПИК 2023. В преддверии события основатель Музея АРТ4 Игорь Маркин и куратор ТУПИК 2023 Лиза Бобкова рассказали о концепции ярмарки нового типа, планах музея на следующий год и открытии галереи в Лондоне.