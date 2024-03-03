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Он сделал великий и страшный выбор....

Он сделал великий и страшный выбор....

Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно мог. Мог договориться на счет себя и ближнего круга — всё бы дали, на многое закрыли бы глаза и СМИ.

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Комментарии
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OI
Oleg Ivanov
Так определятся ему нам нужно помочь, а не быть теми &quot;лебедь,рак и щука&quot;.
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15 час.
РС
Роза Семиренко
Нужно всячески поддерживать нашего Президента! Он на нас надеется, он верит в нас! И нам нужно поверить в себя, встать за ним стеной, как наши ребята на СВО и тогда нас не победить, а у него появится больше возможностей сделать нашу страну великой, не побеждённой во все времена, процветающей, защищающий весь мир державой! Об одном молю Господа-дай ему здоровья, терпения и мужества! Молюсь за наших ребят, которые нас защищают, за наших Героев, которые однозначно верят в нашего Президента!
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14 час.
Светлана Петрова
Это норма в мире, соцэкономика уже была, успешно развалилась
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9 час.

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