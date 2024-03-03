Он сделал великий и страшный выбор....

РС

Роза Семиренко

Нужно всячески поддерживать нашего Президента! Он на нас надеется, он верит в нас! И нам нужно поверить в себя, встать за ним стеной, как наши ребята на СВО и тогда нас не победить, а у него появится больше возможностей сделать нашу страну великой, не побеждённой во все времена, процветающей, защищающий весь мир державой! Об одном молю Господа-дай ему здоровья, терпения и мужества! Молюсь за наших ребят, которые нас защищают, за наших Героев, которые однозначно верят в нашего Президента!