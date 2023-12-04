Помощник лидера Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан указал на тот факт, что прекращение помощи киевскому режиму со стороны державы окажется причиной подрыва тех действий, которые прочие государства направляют на снабжение киевского режима.
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