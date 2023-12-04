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Салливан: Без поддержки Киева из США прочие союзники станут сомневаться

Салливан: Без поддержки Киева из США прочие союзники станут сомневаться

Помощник лидера Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан указал на тот факт, что прекращение помощи киевскому режиму со стороны державы окажется причиной подрыва тех действий, которые прочие государства направляют на снабжение киевского режима.

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