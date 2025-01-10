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Trump Posts Video Slamming Netanyahu & US Policy In Middle East

Trump Posts Video Slamming Netanyahu & US Policy In Middle East

Trump Posts Video Slamming Netanyahu & US Policy In Middle East Authored by Kyle Anzalone via The Libertarian Institute, President-elect Donald Trump shared a video featuring Columbia professor Jeffery Sachs sharply criticizing US Middle East policy and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's role in leading the US into wars.

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