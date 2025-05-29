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В Кубке Стэнли остались 5 российских хоккеистов, которые продолжают борьбу за трофей

В Кубке Стэнли остались 5 российских хоккеистов, которые продолжают борьбу за трофей

Сегодня, 29 мая, в США состоялся 5-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида» победила «Каролину» со счетом 5:3 и вышла в финал (счет в серии 4-1), где будет ждать победителя противостояния «Даллас» — «Эдмонтон» (1-3 в серии).

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