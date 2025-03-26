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Царьград

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Зеленский: Украине нужны миллиарды от Европы для финансирования армии

Зеленский: Украине нужны миллиарды от Европы для финансирования армии

В интервью для Time Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны финансово поддержать украинскую армию в условиях её роста.

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