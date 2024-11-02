Продажи «АВТОВАЗа» в октябре увеличились на 4,8%

По итогам октября в России было продано 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 4,8% выше, чем в октябре прошлого года и на 3,3% выше, чем в сентябре текущего года, следует и пресс-релиза «АВТОВАЗа».
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