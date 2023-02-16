О чем «говорит» икота и как быстро избавиться от негативных проявлений

Каждый человек неоднократно думал о том, как избавиться от икоты. Икота – это непроизвольный, как правило, ритмически повторяющийся короткий и сильный вдох при резко суженной или закрытой голосовой щели, вызванный судорожным сокращением диафрагмы.
Каждый человек неоднократно думал о том, как избавиться от икоты. Икота – это непроизвольный, как правило, ритмически повторяющийся короткий и сильный вдох при резко суженной или закрытой голосовой щели, вызванный судорожным сокращением диафрагмы.
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