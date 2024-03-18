«Отправлять людей вести диалог в Москву лучше, чем Taurus на Украину»

Электронная система голосования была бы интересна в Германии, поскольку это ускорило и упростило бы избирательный процесс, заявил «Известиям» депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер.
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